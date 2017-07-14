Белорусские и казахстанские права будут действительны в России

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17 июля 2017, 12:27 / SeaNews / 0 Рейтинг: 203

Готовятся поправки в законодательство

На очередном заседании Евразийской экономической комиссии были рассмотрены некоторые ограничения, зафиксированные ранее Комиссией совместно с правительствами стран Евразийского экономического союза. Главное из них – отсутствие взаимного признания национальных и международных водительских удостоверений, выданных в одном государстве-члене Союза, для осуществления предпринимательской или трудовой деятельности на территории другой страны ЕАЭС. Эта проблема особо актуальна в связи с тем, что с 1 июля этого года на территории России ограничена профессиональная или предпринимательская деятельность граждан-нерезидентов, не имеющих водительских прав, выданных уполномоченными органами российского правительства.

По информации ЕЭК, есть договоренность отрегулировать этот вопрос отдельным соглашением, чтобы это не противоречило принципам Евразийского экономического союза и идее общего рынка труда. Оно определит единые правила для взаимного признания национальных водительских удостоверений и удостоверений международного образца. Кроме того, внесено предложение с просьбой к Российской Федерации внести поправки в соответствующие законы, исключив распространение ограничения на граждан государств-членов ЕАЭС.

Для того, чтобы эта проблема была решена как можно скорее, вносятся поправки в национальное законодательство. В частности, с 14 июля этого года вступил в силу Закон Республики Казахстан о внесении изменений в Закон «О дорожном движении». А именно – норма о запрете использования международных или иностранных водительских прав дополнена формулировкой: «за исключением граждан государств-членов ЕАЭС».

Стоит отметить, что 12 июля Государственная Дума Российской Федерации приняла в первом чтении законопроект о внесении поправок в ранее принятый закон «О безопасности дорожного движения», согласно которому запрет не распространяется на граждан Кыргызской Республики, а также граждан государств, законодательство которых закрепляет использование русского языка в качестве официального.

Фото ЕЭК

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