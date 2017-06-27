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Ро-ро Рейтинг

Top-10 ро-ро перевозчиков

17 июля 2017, 11:32 / SeaNews / Юлия Шишова Рейтинг: 423

И что будет, если японская тройка захочет объединить и ро-ро бизнес

Мировой флот автомобилевозов состоит из почти 800 судов суммарной грузовместимостью 3,95 млн CEU (Car Equivalent Unit). Суммарный портфель заказов эквивалентен 444 тыс.
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