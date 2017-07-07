Выручка Yang Ming растет

План рекапитализации работает

В рамках плана рекапитализации Yang Ming планирует публичное размещение дополнительных 500 млн акций с целью стабилизации своего финансового положения. Как говорится в заявлении компании, у акционеров, сотрудников и третьих лиц будет возможность приобрести акции по цене, которую еще предстоит установить. Это публичное предложение будет сделано в ответ на интерес, проявленный существующихми акционерами.

По данным Yang Ming, финансовые показатели компании свидетельствуют о признаках финансового оздоровления. Выручка за июль составила 385 млн долларов, что на 22,86% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Выручка за первое полугодие этого года составила 2,07 млрд долларов, на 15,65% выше, чем за аналогичный период 2016 года. Росту доходов также способствуют высокие фрахтовые ставки и увеличение объемов перевозок (рост в первом полугодии 2017 года составил 10%).