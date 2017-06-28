На Тихорецкую состав отправится

Распоряжение правительства предусмотрено увеличение пропускной способности станций Тихорецкая и Тимашевская

На сайте правительства опубликовано распоряжение от 12 июля 2017 года №1477-р «О дополнении схемы территориального планирования в области транспорта в части реконструкции станций Тихорецкая и Тимашевская (Краснодарский край)».

Согласно справке к документу, распоряжение предусматривает увеличение пропускной способности станций Тихорецкая – до 129 пар поездов в день и Тимашевская – до 123 пар в день – с целью ускорения прохождения и уменьшение времени стоянки грузовых и пассажирских поездов, увеличение грузоперевозок в направлении портов Азово-Черноморского бассейна.

Распоряжение внесено Минтрансом России.

С полным текстом документа можно ознакомиться в прилагаемом файле.