Логин:
Пароль: 
Забыли?Запомнить
Регистрация/Демо-доступ
Home ЛентаТемыЗаказные исследования и отчетыПодписка SeaNewsЖурнал Freight.ru RusEng
НовостиОперативная аналитикаЭкспертное мнениеOn-line севрис ВЭДПресс-релизыФотоотчетыВакансииМероприятия
Подписка Закладка поиск  
На эту тему:
28 июня 2017
09:4628 июня в истории транспортной отрасли
1 июня 2017
10:20Дорожное соглашение на ПМЭФ
09:511 июня в истории транспортной отрасли
30 мая 2017
09:4030 мая в истории транспортной отрасли
9 марта 2017
12:09Расширение акватории в Гамбурге
7 марта 2017
14:18Тоннель для судов
17 февраля 2017
16:30Евросиб идет на взлет
31 января 2017
14:19Стройгазмонтаж построит жд подходы к мосту через Керченский пролив
27 января 2017
09:3827 января в истории транспортной отрасли
5 декабря 2016
10:54Морское планирование
инфраструктура Железная дорога распоряжение

На Тихорецкую состав отправится

17 июля 2017, 10:17 / SeaNews / Рейтинг: 211

Распоряжение правительства предусмотрено увеличение пропускной способности станций Тихорецкая и Тимашевская

На сайте правительства опубликовано распоряжение от 12 июля 2017 года №1477-р «О дополнении схемы территориального планирования в области транспорта в части реконструкции станций Тихорецкая и Тимашевская (Краснодарский край)».

Согласно справке к документу, распоряжение предусматривает увеличение пропускной способности станций Тихорецкая – до 129 пар поездов в день и Тимашевская – до 123 пар в день – с целью ускорения прохождения и уменьшение времени стоянки грузовых и пассажирских поездов, увеличение грузоперевозок в направлении портов Азово-Черноморского бассейна.

Распоряжение внесено Минтрансом России.

С полным текстом документа можно ознакомиться в прилагаемом файле.

Оцените статью:

0
Файлы к статье:
 

Комментировать:

Комментировать статьи может только авторизованный пользователь SeaNews!
 
 
см. также: Новости
17 июля 2017
16:1915 самых дорогих яхт
14:04Обзор мирового рынка бункеровки. 29 неделя 2017 SeaNews Club material
12:27Белорусские и казахстанские права будут действительны в России
11:32Top-10 ро-ро перевозчиковSeaNews Club material
10:50Выручка Yang Ming растет
10:17На Тихорецкую состав отправится
09:48Контейнерные фрахтовые индексы. Неделя 28, 2017
09:1317 июля в истории транспортной отрасли
14 июля 2017
16:46В море спасли слона
15:57Грузы Дела
2000 - 2017 © SeaNews Все права защищены. Перепечатка или распространение публикуемой информации в любой форме любым способом запрещены без письменного предварительного согласия владельца авторских прав. Редакция: editor@seanews.ru
Продажи и реклама: sales@seanews.ru
Журнал Freight.RU: freight@seanews.ru
Рейтинг@Mail.ru
Контакты | Реклама | Подписка | Подписка SeaNews | On-line сервис ВЭД | Проект SeaNews | От Редакции
Санкт-Петербург: +7 (812) 380-3826, +7 (812) 380-3827(факс)
 
E-mail:

Добавить на этом компьютере:
Сделать домашней страницей Сделать домашней страницей
Добавить в избранное Добавить в избранное