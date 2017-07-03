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Контейнерные перевозки фрахтовые ставки

Контейнерные фрахтовые индексы. Неделя 28, 2017

17 июля 2017, 09:48 / SeaNews / Лилия Аксенова Рейтинг: 276

Спотовые ставки на основных трейдах продолжили снижение

На 28 неделе года спотовые ставки на основных исследуемых трейдах продолжали снижаться.

Так, ставки из Шанхая на порты рейнджа Гамбург – Гавр опустились по сравнению с позапрошлой неделей на 3,1%, ставки на порты Средиземноморья – на 4,6%.

Ставки на порты западного побережья США уменьшились на 5,1%, на порты восточного побережья – на 2,4%.

Ставки из Китая на Персидский залив упали на прошлой неделе на 8,7%. Также снизились ставки на Австралию и Новую Зеландию – на 2,1% и на Южную Америку – на 0,9%.

На внутриазиатском трейде ставки из Китая на западные и восточные порты Японии, как и в предыдущие две недели, остались без изменений. Вместе с тем, ставки на Сингапур выросли на 1,7%, а на Южную Корею сохранились на уровне прошлой недели.

Напоминаем, что приводимые выше данные являются усредненными индикативными показателями именно спотового рынка. Реальные цены могут отличаться от этих значений как в большую, так и в меньшую сторону.

Просим наших читателей обратить внимание, что данная информация не является коммерческим предложением и не может быть примером для сравнения в коммерческих спорах и арбитражных разбирательствах.

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