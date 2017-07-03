Контейнерные фрахтовые индексы. Неделя 28, 2017

Спотовые ставки на основных трейдах продолжили снижение

На 28 неделе года спотовые ставки на основных исследуемых трейдах продолжали снижаться.

Так, ставки из Шанхая на порты рейнджа Гамбург – Гавр опустились по сравнению с позапрошлой неделей на 3,1%, ставки на порты Средиземноморья – на 4,6%.

Ставки на порты западного побережья США уменьшились на 5,1%, на порты восточного побережья – на 2,4%.

Ставки из Китая на Персидский залив упали на прошлой неделе на 8,7%. Также снизились ставки на Австралию и Новую Зеландию – на 2,1% и на Южную Америку – на 0,9%.

На внутриазиатском трейде ставки из Китая на западные и восточные порты Японии, как и в предыдущие две недели, остались без изменений. Вместе с тем, ставки на Сингапур выросли на 1,7%, а на Южную Корею сохранились на уровне прошлой недели.

Напоминаем, что приводимые выше данные являются усредненными индикативными показателями именно спотового рынка. Реальные цены могут отличаться от этих значений как в большую, так и в меньшую сторону.

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