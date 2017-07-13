17 июля в истории транспортной отрасли

1854 год. В Австрии пущена в строй первая в Европе горная железная дорога.

1901 год. Немецкий лайнер «Германия» установил новый рекорд скорости, преодолев Атлантический океан за 5 дней, 11 часов и 5 минут.

1911 год. Первый в России автопробег военных грузовиков между Петербургом и Москвой.

1920 год. Родился человек, имя которого мало кто знает, но которому многие обязаны спасенными жизнями. Нильс Ивар Болин - шведский инженер, изобретатель трехточечного ремня безопасности. В 1942 году он начал работать в SAAB, где занимался разработкой катапультируемых кресел и систем удержания пилотов. Вскоре способного инженера переманили в Volvo, где безопасность водителя и пассажиров всегда была приоритетом. Там-то Нильс и сделал свое изобретение. Он пришел к выводу, что ремень должен удерживать человека в области грудной клетки и поясницы. Окончательная конструкция была завершена к концу 1958 года. В 1963 году Volvo разрешила всем автопроизводителям совершенно бесплатно использовать трехточечные ремни в своих автомобилях. По статистике, в 75% аварий автомобилисты остаются живы или вообще не получают травм, если были пристегнуты ремнем. В 1999 году Нильс Болин был удостоен записи в книге самых выдающихся деятелей мировой автоиндустрии в американском Зале автомобильной славы, а в 2002 году его имя было занесено в Национальную галерею славы изобретателей.

1933 год. После завершения строительства Днепрогэса и ликвидации днепровских порогов пущен первый пароход по маршруту Киев — Херсон.

1938 год. Американский авиамеханик Дуглас Корриган по ошибке (из-за того, что перепутал стрелки компаса) прилетел из Нью-Йорка в Дублин вместо намеченного пути в Лос-Анджелес.

1945 год. Фирма Willys Overland приступила к выпуску «гражданской» версии своего знаменитого «Джипа» под названием Jeep CJ («civilian jeep»). Война закончилась, и простую неприхотливую конструкцию решили адаптировать к мирной жизни. Так как автомобиль предназначался исключительно для хозяйственного использования, то конструкторы особо не изощрялись над переделкой. Машина получила раскладной задний борт, тент «гражданского покроя» и головную оптику, соответствующую требованиям дорожной безопасности. За дополнительную плату можно было заказать пассажирские сиденья (включая переднее), задние фонари и салонное зеркало заднего вида. На первых модификациях двигатель оставили старый. Лицензию на производство Jeep CJ приобрели японская компания Mitsubishi и индийская Mahindra. Под влиянием «Джипа» были созданы Toyota Land Cruiser и Nissan Patrol.

1962 год. Атомная подводная лодка «Ленинский комсомол» достигла Северного полюса Земли. После возвращения лодку на пирсе встречали Н. С. Хрущёв и министр обороны Р. Я. Малиновский. Как только экипаж сошёл на берег, сразу же началось награждение.