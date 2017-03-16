В море спасли слона

Работали военные моряки Шри-Ланки

В море у Шри-Ланки спасли слона. Животное, отчаянно боровшееся за жизнь, обнаружили в пяти милях от северо-восточного побережья острова. Над водой был виден только хобот.

Спасательная операция заняла 12 часов. Были задействованы силы ВМФ Шри-Ланки, участвовали также специалисты природоохранных организаций.

Водолазам удалось привязать к слону веревки, после чего его аккуратно отбуксировали на мелководье у берега, где и отпустили на все четыре стороны.

Предположительно, слон заплыл в море, когда перебирался через лагуну Коккилай, которая отделяет один массив джунглей от другого. Обычно слоны переходят лагуну брод или даже переплывают, чтобы срезать путь.

Полтора месяца назад военному флоту Шри-Ланки пришлось решать другую задачу – по спасению черных дельфинов: стая в количестве 20 животных заплыла в бухту Тринкомали, из которой не могла выбраться самостоятельно.