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грузооборот Контейнерооборот Группа Дело

Грузы Дела

14 июля 2017, 15:57 / SeaNews / Лилия Аксенова Рейтинг: 199

Плюс 32% по итогам первого полугодия

ООО «ДелоПортс», владеющее стивидорными активами Группы компаний «Дело» (контейнерный терминал НУТЭП, зерновой терминал КСК и бункерная компания ТОС), по итогам первого полугодия 2017 года увеличило грузооборот на 32% до 3,5 млн тонн.

Если смотреть отдельно по сегментам грузооборота, то наибольший рост в процентном отношении произошел в перевалке зерна (зерновой терминал КСК) – на 40% до 1,7 млн тонн.

Положительная динамика также отмечена в обработке контейнеризированных грузов. По итогам первого полугодия в весовом выражении контейнерный терминал «НУТЭП» обработал более 1,7 млн тонн, что на 31% больше аналогичного периода прошлого года. В TEU контейнерооборот составил перевалил 166 тыс. – это на 29% больше, чем за 6 месяев 2016 года. 

По данным компании, рекордный объем перевалки контейнеров на терминале был обработан в июне – 35,6 тыс. TEU.

По остальным сегментам грузооборота динамика отрицательная. Перевалка генеральных и ро-ро грузов за отчетный период снизилась на 9% до 88 тыс. тонн и на 45% до 18 тыс. тонн соответственно.

Бункерная компания «ТОС», основным направлением которой является заправка судов всеми видами топлива в порту Новороссийск на фоне низкой базы прошлого года увеличила объем продаж бункерного топлива в январе-июне 2017 года в 2,4 раза – до 31 тыс. тонн.

Кроме этого, по информации компании, с июня 2017 года Сервисная компания «Дело» начала оказывать услуги по агентированию судов в порту Новороссийск. По итогам июня услуги были оказаны 21 судну.

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