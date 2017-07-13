Экспорт минеральных удобрений

Доходы по всем видам удобрений упали

По итогам января-мая 2017 года экспорт минеральных азотных удобрений составил 4,99 млн тонн. Это превышает показатель прошлого года на 0,5%.

В стоимостном выражении, однако, их экспорт сократился на 1,9% до порядка 927,3 млн долларов.

Смешанных удобрений вывезли 4,35 млн тонн – на 14,2% больше, чем за период с января по май 2016 года, на сумму 1,12 млрд долларов (-5,3%).

Объем вывезенных калийных удобрений, по данным ФТС РФ, снизился на 10,4% по сравнению с показателем 5 месяцев 2016 года. За отчетный период этого года их было отгружено 3,46 млн тонн.

В денежном выражении их экспорт упал на 25,8% до 640,8 млн долларов.