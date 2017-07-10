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бункеровка LNG СПГ НОВАТЭК

Новатэк вступил в Ассоциацию морского СПГ

14 июля 2017, 13:35 / SeaNews / Рейтинг: 141

И в Ассоциацию морской газовой бункеровки

Novatek Gas and Power, дочерняя структура ПАО «Новатэк», вступила в Ассоциацию морской газовой бункеровки (SGMF) и Ассоциацию морского СПГ (SEA\LNG), которые занимаются популяризацией и продвижением сжиженного природного газа в качестве судового топлива, сообщили в «Новатэке».

«Недавнее принятие более жестких стандартов по выбросам в отношении морской транспортировки с 2020 года согласуется с нашей стратегией по выходу на новые перспективные рынки СПГ, одним из которых является бункеровка. Международные экологические требования создают предпосылки для перевода мирового флота на экологически чистое топливо. Мы уверены, что все большее количество судовладельцев будет делать выбор в пользу СПГ для соответствия новым требованиям, и мы готовы способствовать развитию рынка СПГ-бункеровки и созданию соответствующей инфраструктуры», – прокомментировал принятое решение председатель правления «Новатэка» Леонид Михельсон.

Отметим, что в Ассоциацию морского СПГ входит в числе прочих Total – партнер «Новатэка» по проекту «Ямал СПГ».

По данным Ассоциации морской газовой бункеровки, на данный момент бункеровка судов сжиженным природным газом возможна в 45 портах, сейчас существует 105 судов, которые могут использовать СПГ в качестве бункера, еще 75 таких судов находится в процессе постройки.

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