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ФАС разъясняет

14 июля 2017, 13:05 / SeaNews / Рейтинг: 228

«О порядке Публикации международными морскими контейнерными перевозчиками стоимости перевозки»

Федеральная антимонопольная служба опубликовала разъяснения «О порядке Публикации международными морскими контейнерными перевозчиками стоимости перевозки».

С текстом документа можно ознакомиться в прилагаемом файле.

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