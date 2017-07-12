И снова о законопроекте о перевалке угля открытым способом

Законопроект обсудили на совещании экспертно-консультативного совета по совершенствованию законодательства в сфере экономической политики, промышленности и науки

Состоялось второе совещание экспертно-консультативного совета по совершенствованию законодательства в сфере экономической политики, промышленности и науки.

На совещании обсуждался законопроект, направленный на снижение вреда от перегрузки угля открытым способом в портах, расположенных в населенных пунктах. Напомним, авторами законопроекта являются депутаты Владимир Панов, Ольга Тимофеева, Виктор Пинский, Виктория Николаева, Борис Гладких.

«Данный законопроект не вносился на рассмотрение в Госдуму РФ, а обсуждается внутри координационного совета партии «Единой России», – пояснил SeaNews депутат Государственной Думы РФ от Хабаровского края Борис Гладких. – Процесс открытой перегрузки угля наносит существенный вред как здоровью человека, так и экологии в целом. Но мы понимаем, что снизить вред путем прямого закрытия процесса пылеобразования или запустить тотальное закрытие портов нельзя. Благодаря обсуждению данной законодательной инициативы мы привлекли внимание представителей профильных органов исполнительной власти, контрольных органов, представителей средств массовой информации к данной проблеме. Заинтересовав и получив обратную связь, теперь выстраиваем конструктивный диалог, в результате которого надеемся прийти к профессиональному и профильному решению проблемы».

В конечном итоге, признает он, данный вопрос уходит в профессиональную плоскость и без дополнительных требований, которые должны быть подтверждены отдельным законодательным актом, не обойтись. Какие требования необходимо прописать для портов, осуществляющих перегрузку угля открытым способом, что можно сделать для подавления пыли, как снизить процесс ухудшения экологии, не снижая объемов производства, – все эти вопросы и нюансы необходимо прописать нормативным актом или дополнительно расширить закон о техническом регулировании, считает Б.Гладких. Обозначив условия на уровне подзаконных актов, можно обеспечить решение данной проблемы.

«В других странах применяется данная практика. Конечно же, определенные механизмы не обеспечивают на все 100% подавление пыли от перегрузки угля открытым способом, тем не менее, ущерб от данной деятельности существенно ниже, – отметил Б.Гладких. – Надеемся, что наша инициатива позволила столкнуть с места вопрос. Необходимо чтобы, профильные специалисты занялись данным вопросом и с учетом разных нюансов и факторов прописали отдельные требования. После чего необходимо будет закрепить инициативу в законодательстве. А это возможно лишь при полной консолидации мнений».

«Чем больше и чаще поднимается данный вопрос, позиция противников данной инициативы меняется. На рынке перегрузки угля есть компании, которые, не жалея финансов, занимаются минимизацией вреда, исходя из внутренних стандартов, позиции учредителей и руководства. Другие же, зарабатывая деньги, совершенно не обращают внимание на тот объем вреда, который они наносят жителям и атмосфере. Система штрафов, существующая сейчас, не меняет ситуацию. Ее необходимо решать на законодательном уровне».

«Технологический процесс – будь то специальные пушки, подавляющие пыль, очистные сооружения, оградительное оборудование – любой проект несет и финансовые, и временные затраты. Дабы не допустить закрытия портов и приостановки процесса, мы определяем сроки до 2019 года. Чтобы до вступления в юридическую силу предлагаемых поправок юридические лица, занимающиеся перевалкой угля открытым способом, смогли создавать условия, соответствующие законодательству», – отметил Б.Гладких.

Следующие обсуждения будут проходить на уровне координационного совета совместно с экспертным советом. Напомним, что законопроект на рассмотрение в Государственную Думу РФ не внесен, а проходит обсуждения в экспертно-консультативном совете.