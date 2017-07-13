Канадский инвестор в Тамани

Канадский пенсионный фонд покупает долю в зерновом терминале

Канадская CPPIB Monroe Canada Inc приобрела акции в Зерновом терминальном комплексе «Тамань», сообщил по итогам заседания Правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций руководитель Федеральной антимонопольной службы Игорь Артемьев.

«Канадская компания вошла в капитал зернового терминала и, соответственно, дальше будет инвестировать, строить и развивать этот терминал», – сказал И.Артемьев.

Отвечая на вопрос о цене сделки, он уточнил: что «В настоящее время еще ведутся переговоры, то есть принципиальное согласие дано, но сумма сделки еще варьируется, поэтому бизнес-план будет уточняться под нашим контролем, и комиссия дала поручение ФАС контролировать этот процесс. Понятно, что по рынку примерная стоимость известна, но мы ее сейчас не можем привести».

Напомним, что в прошлом году CPPIB Monroe Canada достигла договоренности о приобретении 40% в крупнейшем глобальном трейдере Glencore Agricultural Products (Glencore Agri), при этом в периметр сделки вошли доли в 15 сельхозпредприятиях на территории Российской Федерации. Два из них (АО «Агрохлебопродукт» на Ставрополье и ООО «Агро-Мичуринское» в Ростовской области) занимаются выращиванием зерновых и других сельхозкультур, пять занимаются хранением зерна – ПАО «Чернышковский элеватор» (Волгоградская область), ОАО «Двойнянский элеватор», ООО «Ростовский комбинат хлебопродуктов» (Ростовская область) и ОАО «Солдатское хлебоприемное предприятие» (КБР), остальные специализируются на оптовой торговле зерном (пять компаний) и сахара (две компании). ФАС эту сделку одобрила.

Терминал Тамань Glencore и Kernel на паритетных началах приобрели у ГК «Эфко» за 265 млн долларов в 2012 году. (http://www.seanews.ru/news/news.asp?newsID=1016317) Однако Kernel в 2016 году заявил, что планирует полностью уйти из России и в этом же году выставил на продажу ЗАО «Усть-Лабинский

фирномаслоэкстракционный комбинат «Флорентина» и ОАО «Масло Ставрополья». Оставался последний актив – терминал Тамань. В конце марта 2017 года генеральный директор Glencore Agri Крис Махони заявил на FT Commodities Global Summit в Лозанне, что агрохолдинг Kernel планирует выйти из совместного с Glencore проекта в России путем продажи своей доли в российском портовом терминале.

Пропускная способность «Зернового терминального комплекса «Тамань» составляет 3,6 млн тонн зерна в год, в состав комплекса входят элеваторы общим объемом хранения 80 тыс. тонн с возможностью расширения до 220 тыс. тонн. По данным SeaNews, за 5 месяцев этого года ЗТКТ перевалил 1,3 млн тонн зерна – на 50,5% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.