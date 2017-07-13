Логин:
Пароль: 
Забыли?Запомнить
Регистрация/Демо-доступ
Home ЛентаТемыЗаказные исследования и отчетыПодписка SeaNewsЖурнал Freight.ru RusEng
НовостиОперативная аналитикаЭкспертное мнениеOn-line севрис ВЭДПресс-релизыФотоотчетыВакансииМероприятия
Подписка Закладка поиск  
На эту тему:
13 июля 2017
12:26Рынок активизируется в преддверии нового зернового сезонаSeaNews Club material
6 июля 2017
11:07Вялотекущий восходящий трендSeaNews Club material
29 июня 2017
12:01Праздники закончились, рынок активизируетсяSeaNews Club material
23 июня 2017
11:15Экспорт зерна вырос
22 июня 2017
14:03Юбилейная отгрузка из Туапсе
11:33Речной тоннаж на июнь разобранSeaNews Club material
15 июня 2017
17:12Возможно дальнейшее снижение ставокSeaNews Club material
8 июня 2017
13:02Участники рынка готовятся к новому урожаюSeaNews Club material
1 июня 2017
14:49Несмотря на отмену ограничений всплеска активности не наблюдаетсяSeaNews Club material
25 мая 2017
12:13Рост ставок и новые ограничения в ТурцииSeaNews Club material
зерновые Терминал M&A Тамань

Канадский инвестор в Тамани

14 июля 2017, 11:41 / SeaNews / Лилия Аксенова, Юлия Шишова Рейтинг: 188

Канадский пенсионный фонд покупает долю в зерновом терминале

Канадская CPPIB Monroe Canada Inc приобрела акции в Зерновом терминальном комплексе «Тамань», сообщил по итогам заседания Правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций руководитель Федеральной антимонопольной службы Игорь Артемьев.

«Канадская компания вошла в капитал зернового терминала и, соответственно, дальше будет инвестировать, строить и развивать этот терминал», – сказал И.Артемьев.

Отвечая на вопрос о цене сделки, он уточнил: что «В настоящее время еще ведутся переговоры, то есть принципиальное согласие дано, но сумма сделки еще варьируется, поэтому бизнес-план будет уточняться под нашим контролем, и комиссия дала поручение ФАС контролировать этот процесс. Понятно, что по рынку примерная стоимость известна, но мы ее сейчас не можем привести».

Напомним, что в прошлом году CPPIB Monroe Canada достигла договоренности о приобретении 40% в крупнейшем глобальном трейдере Glencore Agricultural Products (Glencore Agri), при этом в периметр сделки вошли доли в 15 сельхозпредприятиях на территории Российской Федерации. Два из них (АО «Агрохлебопродукт» на Ставрополье и ООО «Агро-Мичуринское» в Ростовской области) занимаются выращиванием зерновых и других сельхозкультур, пять занимаются хранением зерна – ПАО «Чернышковский элеватор» (Волгоградская область), ОАО «Двойнянский элеватор», ООО «Ростовский комбинат хлебопродуктов» (Ростовская область) и ОАО «Солдатское хлебоприемное предприятие» (КБР), остальные специализируются на оптовой торговле зерном (пять компаний) и сахара (две компании). ФАС эту сделку одобрила.

Терминал Тамань Glencore и Kernel  на паритетных началах приобрели у ГК «Эфко» за 265 млн долларов в 2012 году. (http://www.seanews.ru/news/news.asp?newsID=1016317) Однако Kernel в 2016 году заявил, что планирует полностью уйти из России и в этом же году выставил на продажу ЗАО «Усть-Лабинский

фирномаслоэкстракционный комбинат «Флорентина» и ОАО «Масло Ставрополья». Оставался последний актив – терминал Тамань. В конце марта 2017 года генеральный директор Glencore Agri Крис Махони заявил на FT Commodities Global Summit в Лозанне, что агрохолдинг Kernel планирует выйти из совместного с Glencore проекта в России путем продажи своей доли в российском портовом терминале.

Пропускная способность «Зернового терминального комплекса «Тамань» составляет 3,6 млн тонн зерна в год, в состав комплекса входят элеваторы общим объемом хранения 80 тыс. тонн с возможностью расширения до 220 тыс. тонн. По данным SeaNews, за 5 месяцев этого года ЗТКТ перевалил 1,3 млн тонн зерна – на 50,5% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Оцените статью:

0
 

Комментировать:

Комментировать статьи может только авторизованный пользователь SeaNews!
 
 
см. также: Новости
14 июля 2017
16:46В море спасли слона
15:57Грузы Дела
14:53Экспорт минеральных удобрений
13:35Новатэк вступил в Ассоциацию морского СПГ
13:05ФАС разъясняет
12:02И снова о законопроекте о перевалке угля открытым способом
11:41Канадский инвестор в Тамани
11:03Погибли при тушении пожара
10:21Нефтеразливы в Калининграде и Петербурге
10:06Евросиб выходит на рефрынок
2000 - 2017 © SeaNews Все права защищены. Перепечатка или распространение публикуемой информации в любой форме любым способом запрещены без письменного предварительного согласия владельца авторских прав. Редакция: editor@seanews.ru
Продажи и реклама: sales@seanews.ru
Журнал Freight.RU: freight@seanews.ru
Рейтинг@Mail.ru
Контакты | Реклама | Подписка | Подписка SeaNews | On-line сервис ВЭД | Проект SeaNews | От Редакции
Санкт-Петербург: +7 (812) 380-3826, +7 (812) 380-3827(факс)
 
E-mail:

Добавить на этом компьютере:
Сделать домашней страницей Сделать домашней страницей
Добавить в избранное Добавить в избранное