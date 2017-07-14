Погибли при тушении пожара

А пожара не было...

По данным ГМСКЦ, 13 июля в 11-20 один из членов экипажа траулера «Капитан Сулимов» (порт регистрации Мурманск, судовладелец ООО «Робинзон», в балласте, экипаж 65 человек, судно находилось на промысле в южной части Норвежского моря) заметил дым в помещении рыбомучной установки, где хранилась гофротара.

Несмотря на то, что отсек был сильно задымлен, в него с целью разведки очага возгорания проникли четверо бойцов аварийной партии без средств защиты органов дыхания. Все четверо отравились угарным газом со смертельным исходом. Погибли старший мастер добычи 1963 года рождения и трое матросов 1956, 1989 и 1998 года рождения.

Дальнейшие действия экипажа по борьбе с пожаром показали, что открытого огня не было – тлела гофротара. Задымление ликвидировано.

Судно следует в порт Торсхавн (Фарерские острова, Дания) для проведения судмедэкспертизы. Там его встретит представитель агентирующей фирмы. В ближайшее время туда же будет направлен представитель судовладельца.

Представитель Росрыболовства (советник посольства РФ в Королевстве Дания) о происшествии проинформирован и ведет переговоры с местными властями порта Торсхавн.