Нефтеразливы в Калининграде и Петербурге

В Калининграде – с затонувшей кормовой части разделываемого на металлолом катера, в Петербурге – источник не установлен

По данным ГМСКЦ, 12 июля в Калининграде у причала Гидростроя в результате затопления кормовой части разделываемого на металлолом катера КСВ-11 была обнаружена утечка остатков нефтепродуктов. Конструкция была обонована, распространение нефтяной пленки в Калининградский морской канал не допущено. Операцию ЛАРН проводил КФ ФБУ «Морспасслужба Росморречфлота», были задействованы катер «Неман», боновые заграждения БПП-830 30 метров, спасатели АСП 2 человека. Операция ЛАРН приостановлена до подъема затонувшей части корпуса судна.

13 июля в 19-00 в Петербурге было обнаружено загрязнение акватории нефтепродуктами в виде радужной пленки со сгустками мазута в районе от Кировского завода вдоль Кривой дамбы. В 19-50 в район загрязнения был направлен катер-бонопостановщик «Арнеб» Балтийского филиала ФБУ «Морспасслужба Росморречфлота» для мониторинга ситуации. «Арнеб» произвел мониторинг водной поверхности от причала №33 Лесной Гавани до Кировского завода вдоль Кривой дамбы, обнаруженная радужная пленка размером 200 x 200 м обработана гидробрейком и сорбентом. Источник загрязнения не установлен.