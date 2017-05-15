Евросиб выходит на рефрынок
Компания прорабатывает сервис и готовит экспериментальную отправку
ОАО «РЖД» утвердило Положение о перевозке в крупнотоннажных рефрижераторных контейнерах с централизованным энергоснабжением ЗАО «Евросиб СПб-ТС». Это позволит компании предложить клиентам полный комплекс услуг по доставке скоропортящихся и продовольственных грузов.
Парк компании пополняется рефрижераторными сцепами, состоящими из 12 фитинговых платформ для перевозки крупнотоннажных контейнеров и вагона дизель-электростанции.
В ближайших планах – формирование регулярного сервиса. «На данный момент мы прорабатываем сервис и готовим экспериментальную отправку», – рассказали SeaNews в компании.
В перспективе базовой точкой, связывающей западное и восточное направление для перевозок рефгрузов, станет терминал «Евросиб-Новосибирск».
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