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Евросиб Рефгрузы рефперевозки

Евросиб выходит на рефрынок

14 июля 2017, 10:06 / SeaNews / Юлия Шишова Рейтинг: 71

Компания прорабатывает сервис и готовит экспериментальную отправку

ОАО «РЖД» утвердило Положение о перевозке в крупнотоннажных рефрижераторных контейнерах с централизованным энергоснабжением ЗАО «Евросиб СПб-ТС». Это позволит компании предложить клиентам полный комплекс услуг по доставке скоропортящихся и продовольственных грузов.

Парк компании пополняется рефрижераторными сцепами, состоящими из 12 фитинговых платформ для перевозки крупнотоннажных контейнеров и вагона дизель-электростанции.

В ближайших планах – формирование регулярного сервиса. «На данный момент мы прорабатываем сервис и готовим экспериментальную отправку», – рассказали SeaNews в компании.

В перспективе базовой точкой, связывающей западное и восточное направление для перевозок рефгрузов, станет терминал «Евросиб-Новосибирск».

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