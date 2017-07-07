14 июля в истории транспортной отрасли

События и факты

1722 год. Георг Вильгельм Геннин представил Петру I три варианта схемы канала Москва – Волга, два из которых оказались близки к реализованному в 1937 году проекту. Отмечая трудность проекта, Геннин писал: «Сия работа будет зело велика». Военные кампании помешали императору приступить к реализации замысла, но впоследствии к идее неоднократно возвращались. В 1844 году канал связал реки Истру и Сестру, но с приходом эры железных дорог интерес к большой транспортной артерии (о подпитке Москвы питьевой водой тогда не думали) был утрачен и работы прекратились на век.

1896 год. В Нижнем Новгороде представлен первый русский автомобиль отставного лейтенанта Е.Яковлева и хозяина каретных мастерских Петра Фрезе.

Внешне представленный на выставке в Нижнем автомобиль, как и многие иностранные аналоги того периода, достаточно сильно походил на легкий конный экипаж. В его чертах можно было при желании рассмотреть пролетку. Прообразом автомобиля стал немецкий «Бенц Вело», который и вдохновил создателей. Вес разработанной ими модели составляла приблизительно 300 кг.

Сердцем автомобиля был одноцилиндровый четырехтактный двигатель, который был расположен в задней части кузова и развивал мощность до 2 л.с. Такой небольшой мотор позволял автомобилю развивать скорость до 20 км/ч. Специально для охлаждения двигателя на автомобиле была реализована испарительная система, в которой использовалась вода, а роль теплообменников выполняли латунные баки, размещенные вдоль бортов в задней части корпуса. В совокупности эти баки вмещали до 30 литров жидкости. В автомобиле использовалось электрическое зажигание.

Коробка передач была аналогична той, что использовалась на автомобиле Бенца, но кожаные ремни на русском автомобиле были заменены на более надежные, выполненные из многослойной прорезиненной ткани. Ременная трансмиссия обеспечивала две передачи: вперед и холостого хода. Управление процессом переключения передач осуществлялось при помощи рычажков, находящихся сбоку от руля. На автомобиле было два тормоза. Основной из них был ножным и действовал непосредственно на ведущий вал коробки передач. Второй тормоз был ручным, он прижимал резиновые бруски к цельным шинам задних колес автомобиля.

Дополнял простую конструкцию автомобиля двухместный деревянный кузов типа фаэтон, обладавший складным кожаным верхом. Кузов автомобиля был сочленен с рессорной подвеской, которая работала по принципу фрикционного гашения колебаний. Колеса были покрыты цельными резиновыми шинами. Производство дутых шин в России на тот момент еще отсутствовало.

Спустя один год после первой демонстрации на выставке в Нижнем Новгороде в Российской империи стартовали продажи представленного автомобиля, однако сколько именно экземпляров машины Фрезе-Яковлева было выпущено и продано неизвестно. По некоторым данным, ценник на автомобиль Фрезе-Яковлева начинался с 1500 рублей. Это было наполовину дешевле стоимости автомобиля Бенца и примерно в 30 раз дороже стоимости обычной лошади.

1933 год. Начинается Арктическая экспедиция на пароходе «Челюскин», возглавляемая Отто Шмидтом.

1952 год. Американская компания General Motors объявила, что начинает устанавливать в машинах первые в мире кондиционеры.

1953 год. Конвейер компании Morgan покидает последний трехколесный автомобиль. Впрочем, к идее трех колес Morgan с Threewheeler решит вернуться в 2011 году.

1980 год. В прокат вышел фильм «Пираты XX века».