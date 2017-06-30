5 самых удивительных концептов яхт

Существующие яхты и проекты

Конструкторская мысль на выдумки сильна. А если это подкрепляется средствами, то реализовать можно любой самый изощренный каприз. Представляем вам сегодня 5 самых необычных концептов, уже реализованных или находящихся только в проекте.

Начнем с первой буквы алфавита –

Яхта «А»

Название этого очень дорогого чуда (порядка 300 миллионов долларов) происходит от имени ее владельца Андрея Мельниченко (кстати имя его жены тоже начинается на А — Александра). И выполнена она весьма оригинальной конструкции — скошенной к носу, словно это военный корабль начала 20 века. Считается одной из самых длинных яхт мира (119 метров).

Причем, несмотря на габариты, судно способно развивать скорость в 23 узла – при крейсерской скорости 19 узлов. Дальность хода — 6500 морских миль. При этом запас топлива тоже впечатляет — 750 тысяч литров. И все это предназначено максимум для 14 пассажиров...

Кстати, сейчас уже спущена на воду новая парусная яхта «А» – еще более масштабное и амбициозное творение, которое из-за своих габаритов столкнулось с проблемой выхода из прибалтийских вод. Его осадка была всего на полметра меньше глубины фарватера, а мачты превышали допустимые нормы при прохождении рядом с аэропортом...

Maltese Falcon



Это настоящая парусная яхта, только вот длина у нее 88 метров. Особенностью этого судна стали мачты с парусным оснащением DynaRig, что позволяет работать мачтой посредством поворота как единым парусом. Высота мачт 58 метров. На каждой из них по пять парусов, выдвигаемых по направляющим на реях всего за 6 минут. Мощная автоматизированная система успешно оценивает множество параметров при управлении данной движительной конструкцией.

При этом это чудо конструкторской мысли не лишено роскоши. Тут очень мало переборок, что увеличивает пространство. А в центре судна предусмотрен большой атриум, добавляющий света внутри яхты в дневное время суток. При этом на трех палубах яхты расположено всего только 6 кают – но зато каких...

Это была одна из самых больших версий парусников до момента спуска на воду ее младшей сестры – яхты Solar.

Это были уже существующие яхты, теперь обратим взор на проекты – они намного более удивительные, чем реализованные в материи аналоги.

Kokomo Ailand



Этот плавучий остров сложно назвать яхтой. Но все же он на плаву — его поддерживают огромные поплавки. Фактически перед нами роскошно оформленный островок с бассейнами, водопадами, висячими садами, парковой зоной, подводным рестораном, комфортными номерами и огромным пентхаусом для владельца на 80-метровой высоте. Плюс площадка для кормления акул...

Размеры у него тоже впечатляющие. Он не только не уступает по размерам мегаяхтам, но даже и превосходит их. Его длина 117, а ширина – целых 78 метров. Про высоту уже говорилось. А вот осадка достигает 20 метров. Так что остановиться получится не везде. Впрочем, водного пространства хоть отбавляй...

Migaloo



Это концепт роскошной подводной лодки, объединяющее в себе всю роскошь и удобство моторных яхт (вплоть до вертолетной площадки) и необычность передвижения под водой. При этом пассажиры будет ощущать себя совершенно комфортно. В их распоряжении комфортные каюты (8 VIP’ов, несколько двухместных румов, а для владельца – двухуровневый мастер-люкс с отдельной террасой в носовой части судна), бассейн 8 на 3 метра, тренажерный зал, кинозал, игровая комната и спа. Все это – с большими иллюминаторами для любования подводным миром.

А если хотите воспользоваться моментом хорошей погоды, есть все необходимое для водных развлечений помимо простой зоны для принятия солнечных ванн. Это и гидроциклы, и тендеры, и снаряжение для дайвинга. Есть даже батискаф.

И завершает топ удивительных концептов

Streets of Monaco



Это настоящий город на воде. Здесь есть даже отдельные здания, повторяющие архитектурой знаменитые места Монако. Тут есть точные копии Княжеского дворца, Monte Carlo Casino, двух отелей Hotel de Paris и Loews Hotel, и даже La Rascasse.

Помимо этого, для всего 16 пассажиров тут предусмотрен большой бассейн с собственным пляжем, кинозалы, гоночный трек Формулы-1 (правда, для картов), теннисные корты, небольшая субмарина для подводного плавания, вертолетная площадка для любителей полетать, все для водных развлечений и т.п.

Оценивается она «всего» в четыре сотни миллионов долларов (по другим оценкам – в 1,1 млрд долларов).