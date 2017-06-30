Логин:
Пароль: 
Забыли?Запомнить
Регистрация/Демо-доступ
Home ЛентаТемыЗаказные исследования и отчетыПодписка SeaNewsЖурнал Freight.ru RusEng
НовостиОперативная аналитикаЭкспертное мнениеOn-line севрис ВЭДПресс-релизыФотоотчетыВакансииМероприятия
Подписка Закладка поиск  
На эту тему:
30 июня 2017
16:04Евразийский банк развития профинансирует 39 проектов
17 июня 2011
09:04Новый угольный порт в РоссииSeaNews Club material
6 июня 2011
14:54Это раньше про нее один Лермонтов писал SeaNews Club material
18 февраля 2011
16:17Причалы в Оля SeaNews Club material
6 декабря 2010
10:57К строительству порта Тамань приступят в 2012г.SeaNews Club material
12 февраля 2010
16:51Проект расширения КТК разделен между управляющими компаниями SeaNews Club material
4 декабря 2009
14:30Новый CEO Sakhalin EnergySeaNews Club material
2 ноября 2009
08:58Портовые земли под биотопливоSeaNews Club material
23 сентября 2009
17:06Контейнерного терминала на Канонерcком острове не будетSeaNews Club material
23 июля 2009
15:14Великобритания планирует построить новый мега-портSeaNews Club material
Проекты Яхтинг

5 самых удивительных концептов яхт

13 июля 2017, 16:31 / SeaNews / Рейтинг: 133

Существующие яхты и проекты

Конструкторская мысль на выдумки сильна. А если это подкрепляется средствами, то реализовать можно любой самый изощренный каприз. Представляем вам сегодня 5 самых необычных концептов, уже реализованных или находящихся только в проекте.

Начнем с первой буквы алфавита –

Яхта «А»
Название этого очень дорогого чуда (порядка 300 миллионов долларов) происходит от имени ее владельца Андрея Мельниченко (кстати имя его жены тоже начинается на А — Александра). И выполнена она весьма оригинальной конструкции — скошенной к носу, словно это военный корабль начала 20 века. Считается одной из самых длинных яхт мира (119 метров).

Причем, несмотря на габариты, судно способно развивать скорость в 23 узла – при крейсерской скорости 19 узлов. Дальность хода — 6500 морских миль. При этом запас топлива тоже впечатляет — 750 тысяч литров. И все это предназначено максимум для 14 пассажиров...

Кстати, сейчас уже спущена на воду новая парусная яхта «А» – еще более масштабное и амбициозное творение, которое из-за своих габаритов столкнулось с проблемой выхода из прибалтийских вод. Его осадка была всего на полметра меньше глубины фарватера, а мачты превышали допустимые нормы при прохождении рядом с аэропортом...

Maltese Falcon


Это настоящая парусная яхта, только вот длина у нее 88 метров. Особенностью этого судна стали мачты с парусным оснащением DynaRig, что позволяет работать мачтой посредством поворота как единым парусом. Высота мачт 58 метров. На каждой из них по пять парусов, выдвигаемых по направляющим на реях всего за 6 минут. Мощная автоматизированная система успешно оценивает множество параметров при управлении данной движительной конструкцией.

При этом это чудо конструкторской мысли не лишено роскоши. Тут очень мало переборок, что увеличивает пространство. А в центре судна предусмотрен большой атриум, добавляющий света внутри яхты в дневное время суток. При этом на трех палубах яхты расположено всего только 6 кают – но зато каких...

Это была одна из самых больших версий парусников до момента спуска на воду ее младшей сестры – яхты Solar.

Это были уже существующие яхты, теперь обратим взор на проекты – они намного более удивительные, чем реализованные в материи аналоги.

Kokomo Ailand


Этот плавучий остров сложно назвать яхтой. Но все же он на плаву — его поддерживают огромные поплавки. Фактически перед нами роскошно оформленный островок с бассейнами, водопадами, висячими садами, парковой зоной, подводным рестораном, комфортными номерами и огромным пентхаусом для владельца на 80-метровой высоте. Плюс площадка для кормления акул...

Размеры у него тоже впечатляющие. Он не только не уступает по размерам мегаяхтам, но даже и превосходит их. Его длина 117, а ширина – целых 78 метров. Про высоту уже говорилось. А вот осадка достигает 20 метров. Так что остановиться получится не везде. Впрочем, водного пространства хоть отбавляй...

Migaloo


Это концепт роскошной подводной лодки, объединяющее в себе всю роскошь и удобство моторных яхт (вплоть до вертолетной площадки) и необычность передвижения под водой. При этом пассажиры будет ощущать себя совершенно комфортно. В их распоряжении комфортные каюты (8 VIP’ов, несколько двухместных румов, а для владельца – двухуровневый мастер-люкс с отдельной террасой в носовой части судна), бассейн 8 на 3 метра, тренажерный зал, кинозал, игровая комната и спа. Все это – с большими иллюминаторами для любования подводным миром.

А если хотите воспользоваться моментом хорошей погоды, есть все необходимое для водных развлечений помимо простой зоны для принятия солнечных ванн. Это и гидроциклы, и тендеры, и снаряжение для дайвинга. Есть даже батискаф.

И завершает топ удивительных концептов

Streets of Monaco


Это настоящий город на воде. Здесь есть даже отдельные здания, повторяющие архитектурой знаменитые места Монако. Тут есть точные копии Княжеского дворца, Monte Carlo Casino, двух отелей Hotel de Paris и Loews Hotel, и даже La Rascasse.

Помимо этого, для всего 16 пассажиров тут предусмотрен большой бассейн с собственным пляжем, кинозалы, гоночный трек Формулы-1 (правда, для картов), теннисные корты, небольшая субмарина для подводного плавания, вертолетная площадка для любителей полетать, все для водных развлечений и т.п.

Оценивается она «всего» в четыре сотни миллионов долларов (по другим оценкам – в 1,1 млрд долларов).

По материалам https://scanmarine.ru/

Оцените статью:

0
 

Комментировать:

Комментировать статьи может только авторизованный пользователь SeaNews!
 
 
см. также: Новости
13 июля 2017
16:315 самых удивительных концептов яхт
15:30Про сопряжение стратегий ЕАЭС и «Один пояс, один путь»
14:16TUI продал, Kuehne + Nagel купил
13:13Дальневосточный автоимпорт
12:26Рынок активизируется в преддверии нового зернового сезонаSeaNews Club material
11:18LNG терминал в Германии
10:28Shell покупает буровую
10:06Экспорт водки упал
09:3213 июля в истории транспортной отрасли
12 июля 2017
16:16New Weekly №44 Контейнерооборот портов Севера РФ, 5 месяцев 2017г.SeaNews Club material
2000 - 2017 © SeaNews Все права защищены. Перепечатка или распространение публикуемой информации в любой форме любым способом запрещены без письменного предварительного согласия владельца авторских прав. Редакция: editor@seanews.ru
Продажи и реклама: sales@seanews.ru
Журнал Freight.RU: freight@seanews.ru
Рейтинг@Mail.ru
Контакты | Реклама | Подписка | Подписка SeaNews | On-line сервис ВЭД | Проект SeaNews | От Редакции
Санкт-Петербург: +7 (812) 380-3826, +7 (812) 380-3827(факс)
 
E-mail:

Добавить на этом компьютере:
Сделать домашней страницей Сделать домашней страницей
Добавить в избранное Добавить в избранное