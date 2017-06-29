Про сопряжение стратегий ЕАЭС и «Один пояс, один путь»

РЖД и китайская Zhejiang Provincial Seaport Investment & Operation Group подписали меморандум о намерениях

Сегодня президента ОАО «РЖД» Олег Белозеров, вице-губернатор провинции Чжэцзян (КНР) Гао Синфу и председатель совета директоров компании Zhejiang Provincial Seaport Investment & Operation Group (ZJSG) Мао Цзяньхун подписали меморандум о намерениях. Как сообщает РЖД, стороны выразили готовность установить долгосрочные отношения сотрудничества в области железнодорожного транспорта, логистики и других сфер в рамках сопряжения стратегий «Один пояс, один путь» и Евразийского экономического союза.

Для организации перевозок грузов в сообщении Китай – Россия – Европа с использованием железнодорожного и морского транспорта стороны намерены изучить вопросы, касающиеся совместного использования терминально-логистических центров ZJSG в провинции Чжэцзян, создания интегрированных, оснащенных интеллектуальными технологиями логистических складов, консолидации грузовой базы, а также организации опытных перевозок грузов.

Согласно документу, стороны готовы рассмотреть возможность создания совместного предприятия с целью организации логистических центров в Азиатско-Тихоокеанском регионе и/или на территории России и формирования новых комплексных транспортных сервисов в сообщении Китай – Россия – Европа.

РЖД и ZJSG также договорились способствовать упрощенному прохождению таможенных процедур и созданию конкурентоспособных логистических сервисов.