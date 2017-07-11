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Hapag-Lloyd Kuehne+Nagel

TUI продал, Kuehne + Nagel купил

13 июля 2017, 14:16 / SeaNews / Елена Гребцова Рейтинг: 186

Долю в Hapag-Lloyd

Kuehne + Nagel увеличил свою долю в Hapag-Lloyd. Компания воспользовалась тем, что на прошлой неделе TUI вышел из Hapag-Lloyd, и приобрела его акции. Таким образом, доля Kuehne в Hapag-Lloyd выросла с 14,1% до 17,15%, сообщает Splash 24/7.

Стоит отметить, что Kuehne начал инвестировать в Hapag-Lloyd девять лет назад.

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