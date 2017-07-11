Дальневосточный автоимпорт

На подъеме

В первом полугодии 2017 года объемы ввоза автотранспорта на Дальний Восток возросли на 39%. По данным Дальневосточного таможенного управления, в регион ввезено 26 826 автотранспортных средств (в первом полугодии 2016 года – 19 295), из них:

- 315 автобусов, что на 17% больше, чем в первом полугодии 2016 года (269);

- 25 072 легковых автомобилей, что на 38,8% больше, чем в первом полугодии 2016 года (18 058), из них 22,4% – квадроциклы;

- 1 439 грузовых автомобилей, в 1,5 раза больше, чем в первом полугодии 2016 года (968).

Автотранспортные средства ввозились в основном из Японии – 74%, Китая – 22%, Республики Корея – 2%.

64,3% автотранспортных средств было ввезено в торговом обороте (17 244 единиц). Остальные 35,7% (или 9 582 единицы) были ввезены физическими лицами для личных целей. При этом 90% грузовых автомобилей (1 295 единиц) и 63,6% легковых автомобилей (15 938 единиц) было ввезено в торговом обороте. 96,5% автобусов, напротив, было ввезено в неторговом обороте (304 единиц).

Как отмечают в ДВТУ, в регионе до сих пор наблюдается скопление автотранспортных средств, на которые таможенные органы не могут выдать ПТС из-за отсутствия «кнопок ГЛОНАСС». Своей очереди ждут более 9 тысяч автотранспортных средств, ввезенных после 15 февраля 2017 года.