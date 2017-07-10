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фрахтовые ставки зерновые Каспийское море Азовское море

Рынок активизируется в преддверии нового зернового сезона

13 июля 2017, 12:26 / SeaNews / Лилия Аксенова Рейтинг: 229

Фрахтовый рынок Азовского и Каспийского моря

На текущей неделе фрахтовый рынок Азовского региона сохраняет стабильный восходящий тренд. Несмотря на то, что из-за плохой погоды отправки зерна нового урожая сдвигаются по времени, ожидания по фрахтовым ставкам растут. По информации судового брокера Руфко, количество предъявляемых грузов постоянно увеличивается, особенно для спотовых отправок, и спотовый тоннаж в основном уже задействован. Ближайшие открытые позиции предлагаются ближе к концу месяца. На этой неделе ставки из Ростова на порты Мраморного моря на начало июля установились на уровне $21-22 за тонну. Ставки на порты юго-восточной части Черного моря составляют $19-20 за тонну. Ставки на перевозку пшеницы из Астрахани на Иран составляют $23-25 за тонну. В преддверии нового зернового сезона все участники рынка активизируются. Напоминаем, что приводимые ставки являются среднерыночными.
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