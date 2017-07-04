LNG терминал в Германии

Построят Vopak, Oiltanking и Gasunie

Vopak, Oiltanking и Gasunie получили одобрение Евросоюза на создание совместного предприятия – LNG терминала в Германии. «В настоящее время компании проводят техническо-экономическое обоснование», – говорится в заявлении Vopak. Однако решения по инвестициям пока еще не приняты.

Предполагается, что LNG-терминал будет находиться в Брунсбюттеле на Эльбе недалеко от Гамбурга.