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Терминал LNG

LNG терминал в Германии

13 июля 2017, 11:18 / SeaNews / Елена Гребцова Рейтинг: 165

Построят Vopak, Oiltanking и Gasunie

Vopak, Oiltanking и Gasunie получили одобрение Евросоюза на создание совместного предприятия – LNG терминала в Германии. «В настоящее время компании проводят техническо-экономическое обоснование», – говорится в заявлении Vopak. Однако решения по инвестициям пока еще не приняты.

Предполагается, что LNG-терминал будет находиться в Брунсбюттеле на Эльбе недалеко от Гамбурга. 

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