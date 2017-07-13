Shell покупает буровую

Для самого глубоководного нефтегазового проекта

Shell E and P Offshore Services B.V, дочерняя компания Shell Offshore, осуществит договорное право на покупку у SBM Offshore плавучей установки для добычи, хранения и отгрузки нефтепродуктов.

Платформа «Turritella» законтрактована для глубоководного проекта «The Stones development» в Мексиканском заливе. Это самый глубоководный проект по добыче нефти и газа. Он начал работу в прошлом году. Планируется, что к концу года добыча нефти составит 50 тыс. баррелей в день.

Производственная мощность «Turritella» составляет порядка 60 тыс. баррелей нефти и 15 млн куб м газа. Установка также может быть задействована на других глубоководных проектах Shell, например, в Бразилии, Нигерии и Малайзии. Ожидается, что к началу 2020 года глубоководная добыча нефти составит более 900 тыс. баррелей в сутки.

В настоящее время в Мексиканском заливе Shell разрабатывает три дополнительных проекта – Appomattox, Kaikias и второй этап Coulomb.