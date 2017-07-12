Экспорт водки упал
13 июля 2017, 10:06 / SeaNews / Лилия Аксенова Рейтинг: 242
Впервые за два года
Российский экспорт водки за 5 месяцев 2017 года составил 709,07 тыс. декалитров в пересчете на 100%-ный спирт.
Объем экспорта водки впервые за последние два года упал – по сравнению с показателем января-мая 2016 года снижение на 1,6%.
Тем не менее, в деньгах экспорт водки увеличился – на 14,6%, до 44,7 млн долларов.
В то же время, импорт алкогольных и безалкогольных напитков в стоимостном выражении вырос по сравнению с 5 месяцами 2016 года на 34,4% до 773,2 млн долларов.
Сигарет и сигар за отчетный период было ввезено на сумму 52,3 млн долларов – на 7,4% больше, чем годом ранее.
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