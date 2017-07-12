Экспорт водки упал

Впервые за два года

Российский экспорт водки за 5 месяцев 2017 года составил 709,07 тыс. декалитров в пересчете на 100%-ный спирт.

Объем экспорта водки впервые за последние два года упал – по сравнению с показателем января-мая 2016 года снижение на 1,6%.

Тем не менее, в деньгах экспорт водки увеличился – на 14,6%, до 44,7 млн долларов.

В то же время, импорт алкогольных и безалкогольных напитков в стоимостном выражении вырос по сравнению с 5 месяцами 2016 года на 34,4% до 773,2 млн долларов.

Сигарет и сигар за отчетный период было ввезено на сумму 52,3 млн долларов – на 7,4% больше, чем годом ранее.