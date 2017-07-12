13 июля в истории транспортной отрасли

События и факты

1841 год. В Лондоне заключена конвенция между Россией, Англией, Францией, Пруссией и Турцией о воспрещении военным судам иностранных государств входить в проливы Босфор и Дарданеллы.

1866 год. Закончена прокладка телеграфного провода по дну Атлантического океана, соединившего Европу и Америку.

1925 год. Завершён перелёт шести советских самолётов по маршруту Москва — Улан-Батор — Пекин, длившемуся 34 дня. Последним в Пекин прилетел летчик Томашевский, потерпевший аварию. В день завершения перелета начальник полета Отто Шмидт и летчики Громов, Екатов, Томашевский, Поляков, Найдёнов, Волковойнов, были награждены постановлением ЦИК СССР орденами и почетными званиями.

М.Громов «На земле и в небе»: «Старт был дан 10 июня 1925 года. Мы летели этапами по 500-750 километров, останавливаясь на несколько дней в наиболее крупных городах Европейской части СССР, Сибири, Монголии. В Китае, в местечке Ляотань, мы долго ждали разрешения на полёт в Пекин» «При перелёте из Иркутска в Улан-Батор погода была очень плохой, поэтому на этом этапе было много происшествий. Никто из вылетевших из Иркутска не прилетел в Улан-Батор в тот же день: погода заставила всех вынужденно садиться по дороге, и всех — по-разному. Происходило это так. Было решено, что А.Н.Екатов и А.И.Томашевский взлетают одновременно. Затем летят два «Юнкерса» под управлением И.К.Полякова и Н.И.Найдёнова. И после — М.А.Волковойнов и я.» «В середине пустыни, около нескольких фанз и разбросанных бочек с бензином и маслом, а также ящиков с различными продуктами, была единственная площадка — аэродром, заранее выбранный посланным туда специалистом. Прилетели все благополучно, кроме А.И.Томашевского. Вылетевшие после него обнаружили в 150 километрах от нашей остановки в пустыне его самолёт, лежавший вверх колёсами. Вечером был снаряжён единственный автомобиль с несколькими рабочими-китайцами и провиантом. Утром с вернувшимся автомобилем мы получили записку от А.И.Томашевского: «Летите дальше! За меня не беспокойтесь, я смогу починить самолёт и прилечу через несколько дней. Мне нужен клей, полотно и продукты». Все знали упорство и волю Аполлинария Ивановича, даже И.П.Шмидт не стал изменять его решение».

1935 год. В СССР утверждены нормы расхода горючего для автомобилей.

1993 год. В Москве открывается первый в России салон Rolls-Royce.

2000 год. Российский четырехмачтовый парусник «Седов», прибывший во Францию для участия в морском празднике «Брест-2000», арестован французскими властями за неуплату Россией долга швейцарской фирме «Нога».