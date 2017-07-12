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Экспорт и импорт ТНП

12 июля 2017, 15:09 / SeaNews / Лилия Аксенова Рейтинг: 101

Импорт тканей значительно вырос

Российский импорт кожаной обуви в январе-мае 2017 года, по данным ФТС РФ, составил 20,1 млн пар, что на 19,8% больше, чем было ввезено за аналогичный период прошлого года.

В денежном выражении импорт кожаной обуви вырос на 26,2%, достигнув 516,5 млн долларов.

Также увеличился импорт одежды – за 5 месяцев этого года ее ввезли на сумму 2,28 млрд долларов, что на 25,7% больше, чем годом ранее.

Хлопчатобумажных тканей за отчетный период было импортировано 103,2 млн квадратных метров – на 64,4% больше, чем в январе-мае 2016 года. В стоимостном выражении импорт х/б тканей увеличился на 38,6%, составив 56,7 млн долларов.

Вместе с тем объем российского экспорта х/б тканей, наоборот, снизился по сравнению с прошлогодним уровнем на 4,3% – до 33,2 млн квадратных метров. Доходы от экспорта при этом выросли на 30,2% и достигли 19,4 млн долларов.

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