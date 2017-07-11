Первое в мире беспилотное оффшорное судно

Построят Bourbon и Automated Ships

Французская компания Bourbon и норвежская Automated Ships (ASL) подписали меморандум о взаимопонимании по строительству первого в мире прототипа автономного оффшорного судна «Hrönn».

По информации компании, проект будет разрабатываться в сотрудничестве с Kongsberg. На втором этапе проекта Bourbon и ASL объединят усилия в поисках финансирования строительства прототипа.

«Hrönn» представляет собой судно обеспечения и может быть использован как при разработке шельфовых месторождений, так и при проведении гидрографических работ, научных исследований, а также при обслуживании рыбоводческих ферм. Кроме того, беспилотное судно сможет способно участвовать в тушении пожаров совместно с обычными судами.

Стоит отметить, что ASL значительно оптимизировал дизайн и конструкцию судна с 1 ноября прошлого года – с тех пор, как оно было представлен. Изначально оно представляло собой катамаран. Сейчас это однокорпусное судно из стали, обеспечивающее бОльшие грузоподьемность и мобильность при выполнении различных операций.

Испытания «Hrönn» пройдут в Норвегии под надзором DNV GL и Морской администрации Норвегии.