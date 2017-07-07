7-8 сентября 2017 года в Калининграде

7-8 сентября 2017 года в Калининграде состоится IX Балтийский транспортный форум. Традиционными темами Форума станут: проблемы транзитных перевозок в Балтийском регионе, инвестиционный потенциал территории, развитие инфраструктуры, вопросы таможни, конкуренция на Балтике и многие другие.

Леонид Степанюк, вице-президент крупного мирового холдинга DSV, руководитель Комитета Торгово-Промышленной палаты по транспорту и таможенной политике, депутат Областной думы, член профильного Комитета Думы выступит на IX Балтийском транспортном форуме в сентябре.

А в дни подготовки к Форуму Леонид Павлович делится с Оргкомитетом Балтийского транспортного форума своим видением ситуации в регионе:

«10 сентября в Калининградской области - выборы губернатора. У нас сейчас как раз идёт предвыборная кампания. И приоритет первоочередного развития транспортно-логистического комплекса в Калининграде очевиден. С учётом того, что регион в силу геополитического положения изолирован, развитие инфраструктурных объектов – аэропорта, порта, других проектов - обретает новую динамику. У нас есть о чём рассказать участникам Форума», - уверен спикер.

«Заканчивается строительство аэропорта – будущего авиахаба, где будут перевозиться, в том числе и грузы; стадиона для Чемпионата Мира-2018. Строится глубоководный терминал с хранилищем для сжиженных углеводородов. Груз сможет приходить на глубоководных судах, что немаловажно. Активно строятся новые четыре теплоэлектростанции. Корпорация развития Калининградской области активно подключилась к решению транспортных проблем, активно лоббирует проект контейнерного фидера между Калининградской областью и Питером. Решение о строительстве парома Усть-Луга – Калининград добавит нам преимуществ. Реализуется проект Пионерского паромно-пассажирского порта (новый туристический порт с заходом ро-ро и пассажирских паромов). Новый толчок получила тема строительства паромов».

«Конечно, проблем тоже хватает и даже добавляется. Так, мы смотрим с некоторой опасностью на принятие таможенного кодекса Евразийского таможенного союза. Хотя мы вовремя вошли в этот процесс, и наши особенности максимально учтены в этом Таможенном кодексе. Надеемся, что в этом направлении мы тоже сможем развиваться. Также большое значение имеет повышение инвестиционной привлекательности Калининградской области. И, на мой взгляд, перспективы и возможности региона только увеличиваются. Мы смотрим с надеждой в наше будущее», - резюмировал эксперт.

Подробнее о надеждах и опасениях участников транспортно-логистического рынка – на IX Балтийском транспортном форуме!

Среди участников Форума традиционно - руководители и владельцы железнодорожных, морских, автомобильных перевозчиков, стивидорных компаний и компаний-грузовладельцев, имеющих интересы на Северо-Западе России и в странах Балтии, представители федеральной и региональной власти России и стран-соседей по Балтийскому морю.

Приглашаем и Вас принять участие в работе IX Балтийского транспортного форума.

Зарегистрироваться на Балтийский транспортный форум можно в разделе «Регистрация» на сайте мероприятия, ответом на это письмо или через сотрудников Оргкомитета по телефонам:

в Москве +7 (495) 646-01-51,

в Санкт-Петербурге +7 (812) 448-08-48.

До встречи на Балтийском транспортном форуме!