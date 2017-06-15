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Новороссийский морской торговый порт Тендер Шесхарис Сюрвей

Тендер Черномортранснефти

12 июля 2017, 12:52 / SeaNews / Лилия Аксенова Рейтинг: 145

Сюрвей на Шесхарисе

АО «Черноморские магистральные нефтепроводы» («Черномортранснефть») объявило открытый аукцион на оказание сюрвейерских услуг.

Место выполнения работ – Краснодарский край, город Новороссийск, причалы нефтегавани Шесхарис ПАО «НМТП.

Начальная (максимальная) цена договора – 1 624 246,03 рублей. Срок оказания услуг 1 год – с 1 января 2018 года по 31 декабря 2018 года. Планируемое количество судов для обслуживания – 436 единиц.

Дата окончания подачи заявок – 1 августа 2017 года, рассмотрение поданных документов намечено 10 августа.

Согласно документам по госзакупке, размер обеспечения на участие в закупке для соискателей составляет 43 тыс. рублей.

В соответствии с техническим заданием сюрвейеру необходимо будет осуществлять контроль за отпуском на танкера нефти и нефтепродуктов для поставки на экспорт: осмотр и прием танков судов перед наливом на соответствие их требованиям ГОСТ 1510-84, определение количества погруженной на танкера нефти – судовые замеры.

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