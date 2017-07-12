Провокация сработала

Депутат Госдумы Борис Гладких о законопроекте, запрещающем открытую перевалку угля

Проект закона о запрете открытой перевалки угля в портах, расположенных в границах населенных пунктов, обсуждается на экспертных площадках и еще не внесен на рассмотрение в Госдуму, однако средства массовой информации уже предполагают, чем обернется введение этого закона.

Комментарий SeaNews дал соавтор этого законопроекта депутат Государственной думы Борис Гладких, не понаслышке знающий проблемы открытой перевалки угля:

«Когда мы начали этот вопрос исследовать, подключив в том числе Комитет Госдумы по экологии, мы не увидели особого понимания и желания Роспотребнадзора и Росприроднадзора, профильных министерств решить ситуацию. Ну да, есть проблема – и все на этом. Поэтому мы решили действовать иначе. Этот вариант законопроекта, проработанный первоначально, и, так скажем, выстроенный с учетом нашей стратегии, принес определенные плоды. И это при том, что мы его еще не внесли в Госдуму: та или иная инициатива сначала прорабатывается на экспертном совете, потом выносится на координационный совет, после принимается решение о внесении законопроекта уже в Думу. Так вот – вариант решения проблемы, прописанный в данном законопроекте, больше провокационный. Он был направлен больше на то, чтобы диалог с профильными структурами состоялся и мы пришли к какому-то решению, а не просто разводили руками, что есть проблема. Мы составили такой текст с предложением запретить открытую перевалку угля. И все «профессионалы», якобы эксперты от рынка, поднявшие шум, даже толком не вникли в суть и содержание этого документа. Что значит открытая перевалка угля, где она сегодня обозначена, какие ее составляющие, что значит перевести открытую перевалку в закрытую? Ведь в этих вопросах есть много нюансов, и их надо прописывать несколько иначе, в отличном от того вида, который мы предложили. И нам понятно, что не получится нам закрыть с момента подписания этого закона открытую перевалку угля. И мы не рассчитывали на это. Но мы получили главное. Мы получили ответную реакцию. То, что сейчас идет в СМИ, вплоть до того, что нас пытаются сравнить с людьми, лоббирующих интересы других стран, – это полная глупость. Люди просто не понимают самый основной момент – в таком виде, конечно, законопроект не пройдет. Мы писали его только с одной целью – чтобы начать разговор, чтобы, в конце концов, сесть за стол переговоров, чтобы главный довод был – да, действительно, так продолжать нельзя».

«Мы ни в коем случае не хотим уйти с рынка поставки угля, да и всех ресурсов. Но сегодня мы прекрасно понимаем: первое – есть другое некое лобби, в том числе и от представителей конкурирующих компаний в других странах, которые желают того, чтобы на территории нашей страны темы экологии, да и другие, близкие населению, поднимались. Сейчас мы увидели, что в Совгавани, Ванино и городе Находка действительно был импульс снизу. Но не исключено, что через год-два мы столкнемся с заказными делами, когда проплаченные будут митинги. Нам это не надо. Второе – мы готовы сегодня ответить населению, что сегодня делается в части открытой перевалки угля, а это необходимые достаточные технические условия, которые обеспечивают определенную экологичность и минимизацию ущерба вреда окружающей среде от этого процесса? Нет! Нет этих минимальных условий. «Есть причальная стенка, валим кулем, а потом разберем». А как мы вообще собираемся развивать порты и привлекать инвесторов? Приходит потенциальный инвестор, пытается по современным стандартом организовать незакрытую перевалку. При этом она со спусками, со стенками, с очистными и так далее. Вот в сегодняшних условиях нельзя сказать – этого достаточно или же нужны другие стандарты и требования. Это нехорошо, нет критериев. А значит, есть «пресс», которым могут воспользоваться. И население могут вовлечь».

«Возьмем компанию «Ремсталь», это Совгавань. Я лично присутствовал на митинге и сказал, что все должно быть по закону и никаких преференций для компаний не должно быть, встал на сторону людей. Были нарушения на тот момент, но на сегодняшний день представитель этой компании ко мне сам обратился и говорит: «Вы же тогда говорили – все по закону? Ну я же все нарушения устранил, теперь есть очистные, и стенку я поставил, и пушки купил, а мне все равно не дают возможности работать». Сегодня стоит блок, и невозможно «расшить» эту модель».

«Если говорить о том, в каком русле нам бы хотелось, чтобы протекал процесс, – это, в первую очередь, запрет на открытие новых терминалов с открытой перевалкой. Не должна технология в том виде, в котором она есть, быть в перспективе. В каком варианте эти технологии должны быть – решать специалистам. И мы хотим, чтобы они сели с нами, депутатами, за один стол. Есть сегодня профильные органы исполнительной власти, и в данным вопросе мы рассчитываем на совместную работу. Второе – пусть будет открытая перевалка, но, чтобы в технологическом процессе пылеподавление было максимальным. Чтобы мы населению могли сказать, что это достаточные условия для работы терминалов по перевалке угля. И мы, соавторы этого законопроекта, прекрасно понимаем: чтобы внедрить эти механизмы, нужно время, элементарно, то же проектирование, не говоря уже о закупке оборудования и его установке. Для действующих перевалочных терминалов должна быть отсрочка 3-5 лет».

«Давайте не забывать о высокотехнологичной перевалке угля. Это, конечно, вложения. Затраты, наверное, сравнивать будет некорректно, но, тем не менее, сегодня есть компании, которые уже вложились в этот процесс. И есть ребята, которые на скаку решили подзаработать, имея определенный капитал. И результат получается следующий – кто-то действительно вкладывается, а кто-то просто покупает причальную стенку и начинает зарабатывать неплохие деньги, годами, не вкладываясь в этот процесс. Правильно это или нет, когда кто-то на уровне понимания, что нужно не навредить, создает свой бизнес и вкладывает серьезные средства, а кто-то при это рядом может плевать на всех? Семьи таких горе-владельцев бизнеса или руководителей находятся, как правило, не в этом регионе, не в этом муниципальном образовании. Да и сами они приезжают словно на вахту и относятся к этим населенным пунктам безответственно».