На Дальнем Востоке потеряла ход рыболовная шхуна

Готовятся к буксировке

По данным ГМСКЦ, в 1-25 12 июля в заливе Петра Великого рыболовная шхуна «РПШ-5532», порт регистрации Владивосток, судовладелец ЧП, экипаж 6 человек, длина 17,5 м, обесточена и потеряла ход. Угрозы экипажу нет.

По заявлению капитана, требуется буксировка шхуны в бухту Чажма. В 4-45 к аварийному судну подошла рыболовная шхуна РПШ «Ариус», порт приписки Владивосток, судовладелец ИП, выбирают снасти «РПШ-5532», готовятся к буксировке в бухту Чажма. Погода: штиль, туман, видимость 5-6 кбт.