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Происшествия Рыбаки

На Дальнем Востоке потеряла ход рыболовная шхуна

12 июля 2017, 10:59 / SeaNews / Рейтинг: 119

Готовятся к буксировке

По данным ГМСКЦ, в 1-25 12 июля в заливе Петра Великого рыболовная шхуна «РПШ-5532», порт регистрации Владивосток, судовладелец ЧП, экипаж 6 человек, длина 17,5 м, обесточена и потеряла ход. Угрозы экипажу нет.

По заявлению капитана, требуется буксировка шхуны в бухту Чажма. В 4-45 к аварийному судну подошла рыболовная шхуна РПШ «Ариус», порт приписки Владивосток, судовладелец ИП, выбирают снасти «РПШ-5532», готовятся к буксировке в бухту Чажма. Погода: штиль, туман, видимость 5-6 кбт.

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