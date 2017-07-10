COSCO контейнер 154 тысячи контейнеров для Cosco Shipping 12 июля 2017, 10:10 / SeaNews / Елена Гребцова Рейтинг: 255 Сделка на 200 млн долларов Лизинговое подразделение China Cosco Shipping Corporation (Cosco Shipping) заключило сделку на покупку 154 тыс. контейнеров на сумму более 200 млн долларов. Покупателем выcтупает Florens Container Investment, непрямая дочерняя компания Cosco Shipping Development (CSDC), продавцом – инвестиционная компания CLC II, зарегистрированная на Бермудах. Сделка будет финансироваться за счет внутренних ресурсов и внешних займов. Как отмечают в CSDC, покупка увеличит долю собственных контейнеров компании и удовлетворит потребность группы в контейнерах. Оцените статью: 0