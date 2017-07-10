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154 тысячи контейнеров для Cosco Shipping

12 июля 2017, 10:10 / SeaNews / Елена Гребцова Рейтинг: 255

Сделка на 200 млн долларов

Лизинговое подразделение China Cosco Shipping Corporation (Cosco Shipping) заключило сделку на покупку 154 тыс. контейнеров на сумму более 200 млн долларов.

Покупателем выcтупает Florens Container Investment, непрямая дочерняя компания Cosco Shipping Development (CSDC), продавцом – инвестиционная компания CLC II, зарегистрированная на Бермудах.

Сделка будет финансироваться за счет внутренних ресурсов и внешних займов.

Как отмечают в CSDC, покупка увеличит долю собственных контейнеров компании и удовлетворит потребность группы в контейнерах.

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