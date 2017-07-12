Экспорт угля и кокса

Доходы от экспорта кокса выросли в 3,2 раза

По итогам января-мая 2017 года российский экспорт каменного угля вырос на 11% по сравнению с показателем 2016 года. Его объем в физическом выражении составил чуть более 67,84 млн тонн.

По данным ФТС, за отчетный период угля вывезли на сумму 5,1 млрд долларов – на 63,2% больше, чем за январь-май прошлого года.

Объем экспорта кокса и полукокса по итогам 5 месяцев 2017 года выросна 83,3% до 1,35 млн тонн. В стоимостном выражении их экспорт, по даннымФТС РФ, увеличился в 3,2 раза до 256,5 млн долларов.