12 июля в истории транспортной отрасли

1817 год. В этот день сделан первый шаг к созданию велосипеда и мотоцикла: креативный немецкий барон Карл Фридрих Кристиан Людвиг Дрез фон Зауэрброн демонстрирует публике свое изобретение – Laufmaschine («машина для бега»). Это двухколесный самокат с рулем и седлом, который приводили в движение, отталкиваясь ногами от земли. Изобретение Дреза назвали в его честь дрезиной, а слово «дрезина» поныне осталось в русском языке. 1922 год. Самый большой парусник в истории судостроения «Франс II», наскочил на риф. 1928 год. Советским ледоколом «Красин» в арктических водах вблизи Шпицбергена спасён экипаж дирижабля «Италия». 1929 год. Состоялся первый в истории авиации полет гигантского летающей лодки Дорнье Do-X. Разработанный доктором Клавдие Дорнье, Dornier Do X, с размахом крыла в 48 метров и максимальной взлетной массой в 61 тонну, после завершения строительства в 1929 году, официально стал самой большой и самой тяжелой летающей лодкой в мире. Строительство этого огромного самолета было профинансировано Министерством транспорта Германии, но он был построен в Швейцарии, на берегу Боденского озера, в целях соблюдения условий Версальского договора, который запрещал Германии создавать определенные классы воздушных судов. Dornier Do X был оснащен десятью двигателями, которые были установлен "двухтактным" тандемом на верхней части крыла. И даже эти десять двигателей едва могли поднять неуклюжий корабль до высоты 1250 метров. Верные своему лодко-подобному дизайну, сложные двигатели Do X не находились под прямым контролем капитана воздушного судна. Капитан, находясь в кабине пилота, должен был отдавать команды по корректировке дроссельной заслонки бортинженеру находящемуся в машинном отделении. Размещение на борту Do X было на самом высоком уровне. На борту был комната для отдыха и приема пищи, зал для курящих, бар и удобные кресла для 70-100 пассажиров. Do X совершил свой первый испытательный полет 12 июля 1929 года. Несколько месяцев спустя, он установил мировой рекорд совершив 40-минутный полёт с 169 пассажирами на борту. Удивительно то, что во время полёта капитан корабля просил пассажиров переходить с одной стороны кабины на другую, чтобы помочь ему совершать повороты на этом неуклюжем самолете. В 1930 году Do X отправился международное рекламное туре, перелетев через Европу, а далее вниз вдоль западного побережья Африки, через Атлантический океан в Бразилию и до Нью-Йорка, после чего вернулся в Берлин.

Этот рекламный тур был призван подогреть интерес к Do X как к самолёту для гражданских воздушных перевозок, но кроме двух ещё двух самолетов, небо так и не увидело подобных коммерческих мастодонтов. 1937 год. На самолете АНТ-25 начался беспересадочный перелет Москва - Северный полюс - Сан-Джасинто. Это первый в истории авиации зарегистрированный ФАИ абсолютный мировой рекорд (дальности полета), установленный советскими летчиками. 1970 год. Экспедиция норвежского путешественника-исследователя Тура Хейердала на папирусной лодке «Ра-2» через 57 дней плавания достигла берегов Барбадоса. Утром 17 мая 1970 г. "Ра?2" вышла из марокканского города Сафи (Северная Африка) и направилась через Атлантический океан к берегам Южной Америки. Экипаж "Ра-2" состоял из восьми человек: Тура Хейердала (Норвегия), Нормана Бейкера (США), Карло Маури (Италия), Кея Охары (Япония), Юрия Сенкевича (СССР), Жоржа Сориала (Египет), Сантьяго Хеновеса (Мексика), Мадани Аит Уханни (Марокко). Хейердал намеренно подобрал экипаж, в котором было представлено большое разнообразие рас, национальностей, религий и политических мировоззрений, с тем чтобы продемонстрировать, что по меньшей мере на таком маленьком плавучем островке люди могут сотрудничать между собой и жить в мире.Так, спустя 57 дней мореплаватели достигли берегов Барбадоса. Общая протяженность плавания составила 5 700 км. Успех экспедиции на "Ра-2" подтвердил гипотезу Тура Хейердала о возможности древних трансокеанских контактов. Кроме этого, экспедиция собрала образцы загрязнения океана и представила свой доклад в Организацию Объединенных Наций. 2001 год. Jaguar выпускает свой 1,5-миллионный автомобиль. Юбилейной стала модель XJ, которая была запущена в производство в 1968 году.