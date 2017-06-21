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Станки авиадоставкой

11 июля 2017, 16:43 / SeaNews / Рейтинг: 152

Из Токио в Сан-Франциско

Авиакомпания «Волга-Днепр» поделилась опытом доставки машиностроительного оборудования из Японии в США.

Заказчиком перевозки выступала логистическая компания Nippon Express. Груз – станки для автомобилестроительной промышленности весом 197 тонн – был доставлен на борту грузового самолета Ан-124-100 «Руслан» из Токио в Сан-Франциско. Всего было сделано четыре рейса.

Станки перевозились в металлических рамах – инженеры по грузовому планированию «Волга-Днепр» разработали рекомендации по упаковке груза, такие как возможность швартовки контейнеров и дополнительное крепление в грузовой кабине самолета.

Для обеспечения максимальной безопасности перевозки было предложено предусмотреть вентиляционные отверстия в закрытых транспортировочных контейнерах, что позволило избежать избыточного давления во время перелета и сохранить конструкцию груза. Загрузка крупногабаритных контейнеров со станками осуществлялась посредством бортового погрузочного оборудования на Ан-124-100.

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