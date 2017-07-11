Потерянных контейнеров стало меньше вдвое

По сравнению с 2014 годом

По данным Всемирного совета судоходства (WSC), среднее количество контейнеров, потерянных при морской перевозке, в прошлом году сократилось на 48% по отношению к 2014 году.

Согласно последним исследованиям, каждый год в море теряются в среднем 568 контейнеров, и это без учета крушений. Если учитывать и их, то среднее количество потерянных контейнеров увеличивается вдвое – до 1582. В 2014 году, например, эти цифры составляли 733 и 2683 контейнера соответственно.

Так, в 2013 году при крушении контейнеровоза «MOL Comfort» в Индийском океане было потеряно 4293 контейнера, а в 2011 году в результате посадки на мель недалеко от берегов Новой Зеландии судна «Rena» было потеряно около 900 контейнеров.

Данные WSC показывают, что количество потерянных контейнеров значительно варьируется в зависимости от погодных условий и иных факторов. Исследования показывают, что большинство случаев потери контейнеров в море происходят в результате происшествий. Так, в 2013 году общее количество потерянных контейнеров составило 5578 контейнеров – 77% из них составили контейнеры с «MOL Comfort».

Два года назад были потеряны все контейнеры, перевозившиеся на борту «El Faro», что составило порядка 43% от общего числа потерянных в море контейнеров в 2015 году.

Стоит отметить, что в 2016 году общее число перевезенных морем контейнеров с грузом составило порядка 130 млн, общая стоимость – 4 трлн долларов.