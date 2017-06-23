Global Ports продает долю в Логистике-Терминал

Ведутся переговоры с ТрансКонтейнером

Global Ports подтвердил, что ведет переговоры с ПАО «ТрансКонтейнер» о возможной продаже значительной доли в ЗАО «Логистика-Терминал».

Никаких обязывающих документов на данный момент не подписано, в случае, если договоренность будет достигнута, сделка подлежит одобрению акционеров обеих компаний и согласованию с соответствующими властями.

«Логистика-Терминал» перешел в собственность Global Ports с приобретением Национальной Контейнерной компании.

Ранее Global Ports сообщал о намерении «оптимизировать портфель внутренних терминалов после приобретения группы НКК», напомнили в компании.

«Логистика-Терминал» был запущен в 2010 году. По итогам 2016 года через терминал прошло 174 тыс. TEU – на 58,4% больше, чем годом ранее, и 320 тыс. тонн неконтейнерных грузов. Пропускная способность терминала составляет 200 тыс. TEU в год.