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Контейнерная линия Рейтинг

Top-25 мировых контейнерных линий

11 июля 2017, 14:15 / SeaNews / Юлия Шишова Рейтинг: 362

Вместимость флота, портфель заказов и динамика

По состоянию на 1 июля 25 крупнейших контейнерных линий контролировали 88% существующего мирового контейнерного флота.
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