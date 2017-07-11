Wartsila и DHL протестировали робота

Для работы на складе

Wärtsilä и DHL протестировали роботов Fetch Robotics для работы на складе. Пилотный проект был успешно реализован в главном распределительном центре Wärtsilä в Кампене (Нидерланды), откуда осуществляется управление всей логистической цепочкой поставки запасных частей компании – от приема заказа до доставки.

Цель проекта – изучение возможностей современных технологий в повседневной деятельности склада. Мобильные роботы упрощают рабочие процессы без особо сложного программирования. Специалисты могут взаимодействовать с роботами через сенсорный экран и направлять их в любую точку склада одним нажатием кнопки.

«Ежедневно роботы могут охватить расстояние в 30 км», – отметил Денис Незгода, Robotics Accelerator Lead, DHL Customer Solutions & Innovation.

Грузоподъемность автономных мобильных роботов составляет 78 кг, скорость движения – 2 м/с. Срок действия батареи – 9 часов, после чего робот способен самостоятельно отправиться к зарядному устройству. Интеллектуальные роботы способны распознавать свое местоположение и окружение, различать динамические и статические препятствия, что позволяет им безопасно работать и находиться среди людей.