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акции Hapag-Lloyd TUI Круизный бизнес

TUI вышел из Hapag-Lloyd

11 июля 2017, 12:12 / SeaNews / Елена Гребцова Рейтинг: 207

И концентрируется на туристическом бизнесе

TUI Group объявила о продаже своей доли в контейнерной линии Hapag-Lloyd, тем самым завершая план продажи непрофильных активов с тем, чтобы сконцентрироваться на туристическом бизнесе, говорится в заявлении компании.

Вырученные средства пойдут «на преобразование компании в крупнейший мировой интегрированный туристический бизнес с собственными отельным и круизным брендами, а также на улучшение финансовых показателей».  

По информации компании, оставшиеся у нее 8,5 млн акций Hapag-Lloyd будут проданы по гарантированной минимальной цене, близкой к цене, зафиксированной на момент закрытия торгов, которая составляла 29,5 евро. Стоит отметить, что с марта этого года TUI Group уже продала 6 млн акций.

TUI Group образовалась в 2014 году в результате слияния TUI AG и TUI Travel.

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