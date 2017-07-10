Бездокументарный таможенный контроль

В Новороссийском порту

Новороссийская таможня сообщила о первом опыте бездокументарного таможенного контроля при использовании сведений из электронных документов КПС «Портал Морской Порт» и проведении государственной отходной комиссии морского судна с грузом на Новороссийском центральном таможенном посту.

По информации таможни, на базе Новороссийского центрального таможенного поста сейчас проводится эксперимент по совершению таможенных операций при прибытии/убытии морских судов в электронной форме с использованием портала «Морской порт».

Таможенный контроль прибытия морского судна с использованием исключительно электронных документов был впервые осуществлен в конце мая этого года, в середине июня с помощью портала «Морской порт» было оформлено «пилотное» судно в балласте на убытие, а на прошлой неделе – судно с грузом.

5 июля агентирующей организацией ООО «Трансагент» для проведения отходной комиссии и совершения таможенных операций с использованием портала «Морской порт» на Новороссийский центральный таможенный пост были предоставлены все необходимые документы в электронной форме в отношении морского судна «Ali Akay» и товара.

Решения по итогам проведения таможенного контроля в отношении судна и товара принимались должностными лицами поста в КПС «Портал Морской порт» и в режиме реального времени становились доступны морскому агенту. Также впервые была реализована возможность КПС «Портал Морской порт» по подтверждению сведений о фактически вывезенном товаре на теплоходе «Ali Akay».

«Успешная реализация эксперимента позволила впервые осуществить полный цикл таможенного контроля как при прибытии, так и при убытии морского судна «Ali Akay» с использованием исключительно электронных документов, предоставленных в КПС «Портал Морской порт»», – отмечают в Новороссийской таможне.