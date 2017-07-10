Автоэкспорт и автоимпорт

Экспорт легковых автомобилей увеличился более чем на четверть

За январь-май 2017 года объем российского импорта легковых автомобилей сократился по сравнению с аналогичным показателем 2016 года на 12,9%, составив 89,7 тыс. единиц.

В стоимостном выражении импорт вырос на 13,4% – до более 2,44 млрд долларов.

Грузовых автомобилей, по данным ФТС РФ, было ввезено 9,2 тыс. единиц – на 33,7% больше, чем годом ранее. При этом в денежном выражении их импорт вырос еще более значительно – на 95,8% до 696,5 млн долларов.

Российский экспорт легковых автомобилей в отчетном периоде вырос на 25,3% и составил 33,7 тыс. единиц. При этом доходы от экспорта увеличились на 32,4% – до 547 млн долларов.

Грузовых автомобилей за 5 месяцев 2017 года было экспортировано 4,8 тыс. штук (+2,1% к 5 месяцам 2016 года) на сумму 110,6 млн долларов (-7,2%).