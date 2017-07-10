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Происшествия Посадка на мель

"А.Попова" сняли с мели

11 июля 2017, 10:06 / SeaNews / Рейтинг: 32

Судно простояло на мели на Беломорканале с 20 июня

По данным ГМСКЦ, вчера в 19-15 сняли с мели пассажирский теплоход «А.Попов».

Напомним, судно, выполнявшее рейс Сосновец – Кижи со 139 пассажирами на борту, село на мель за правой кромкой судового хода на 1275 км Беломоро-Балтийского канала ночью 20 июня. Пострадавших не было. Судно получило пробоины и было обесточено.

К понедельнику пробоины в жилых помещениях и машинном отделении были заделаны, вода откачана.

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