11 июля в истории транспортной отрасли

События и факты

1783 год. Французская Академия прекратила работы по разработке парохода как бесперспективные.

1869 год. В Мадриде состоялся исторический бой матадора с быком, после которого животное получило мировую известность. Его имя – Diablo – показалось достаточно агрессивным, чтобы назвать так один из автомобилей марки Lamborghini. Модель Diablo впервые представили 21 января 1990 года в Монте-Карло. Новый флагман оснастили двигателем Lamborghini V12, но с увеличенным до 5 709 куб. см рабочим объемом. Суперкар получил классический привод на задние колеса. Для нового суперкара инженеры итальянской марки подготовили доработанный двигатель с двойным верхним распределительным валом и электронным впрыском топлива. Со всеми этими нововведениями мощность продольно расположенного за спиной водителя двигателя подскочила до 492 л.с. С такой тягой разгон до 100 км/ч занимал у «Ламборгини Диабло» всего 4,2 секунды, а до 200 км/ч – 13,7 секунды. Заявленный производителем предел суперкара составлял 325 км/ч, а расход топлива, в зависимости от манеры езды, мог колебаться от 17,3 до 37,9 литров на 100 км пути (такой аппетит вынудил конструкторов оснастить автомобиль 100-литровым топливным баком).

На момент выпуска в 1990 году, цена Lamborghini Diablo стартовала от 240 000 долл. Несмотря на заоблачный ценник, список базового и дополнительного оснащения был прямо таки спартанским – радиоприемник (CD-проигрыватель ставили только за доплату) да ручные стеклоподъемники. Не было даже ABS! На такие жертвы Lamborghini пошла только ради того, чтобы максимально уменьшить и без того значительную массу автомобиля. К счастью, позже спартанскую комплектацию все же дополнить всем необходимым.

1899 год. В Турине основана Fabbrica Italiana di Automobili Torino (FIAT). Инвесторов было несколько, но так как наибольшие средства внес Джованни Аньелли, то он и играл в новоучрежденной компании «первую скрипку». В 1902 году Аньелли стал управляющим директором. Он был отставным кавалеристом и в компании установил армейскую дисциплину и жёсткий порядок. Первый завод FIAT был построен в Турине в 1900 году. После посещения Аньелли предприятий Форда, на нем, впервые в Европе, был установлен автосборочный конвейер.

Первым автомобилем Fiat стала модель 3,5 HP. Он выпускался в 1899 и 1900 годах. Всего было изготовлено 26 автомобилей. Автомобиль имел двухцилиндровый двигатель с водяным охлаждением, объемом 679 куб. см. и мощностью 4,5 л.с. при 800 об/мин и трехскоростную коробку передач. Задней передачи не было. Максимальная скорость автомобиля составляла 35 км/ч. Несмотря на небольшой по объему двигатель, расход топлива достигал 8 литров на 100 км.

1899 год. У немецкой Daimler появился первый зарубежный производственный филиал – австрийская компания Osterreichische Daimler-Motoren-Gesellschaft Bierenz, Richer & Co., которая стала собирать гамму грузовых машин грузоподъемностью 2—4 тонны, получивших имена «Хорек», «Кенгуру» и «Гиена».

1903 год. По инициативе Королевского яхт-клуба ирландского города Корк состоялись первые гонки судов с паровым двигателем.