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Рабочая встреча С.Франка с Д.Медведевым

10 июля 2017, 17:39 / SeaNews / Рейтинг: 221

С.Франк о росте грузопотока на Севморпути

В 2018 году проекты в Обской губе – «Новый Порт» и «Ямал СПГ», которые обслуживаются судами «Совкомфлота», – будут генерировать около 11,5 млн тонн грузов, что существенно превышает объемы перевозок по Северному морскому пути советского периода (рекордный показатель – 6,6 млн тонн в 1987 году).

Об этом сообщил в ходе сегодняшней встречи с председателем правительства РФ Дмитрием Медведевым генеральный директор ПАО «Совкомфлот» Сергей Франк. «Сейчас только в рамках одной компании и только в рамках двух проектов – в два раза больше», – цитирует С.Франка пресс-служба правительства.

По информации «Совкомфлота», С.Франк в ходе встречи рассказал об основных итогах зимней навигации 2016-2017 годов. По данным операционного учета, с 1 января по 30 июня года судами компании, обслуживающими нефтегазовые проекты на континентальном шельфе Сахалина и в арктическом регионе, было доставлено потребителям 17 млн тонн нефти, отгруженной с выносных морских ледостойких погрузочных терминалов.

Всего за время работы судов «Совкомфлота» в рамках проектов «Варандей», «Приразломное», «Новый порт», «Сахалин-1» и «Сахалин-2» было перевезено более 200 млн тонн сырой нефти и свыше 16 млн тонн сжиженного природного газа.

В эту зимнюю навигацию впервые в истории коммерческого судоходства была осуществлена круглогодичная морская транспортировка сырой нефти крупнотоннажными судами серии «Штурман Альбанов» из Обской губы (мыс Каменный) и завершены ледовые испытания СПГ-танкера «Кристоф де Маржери».

Кроме того, удалось существенно расширить навигационное окно, когда в конце декабря 2016 – начале января 2017 года караван судов под проводкой атомного ледокола «50 лет Победы» ФГУП «Атомфлот» прошел Северным морским путем из наиболее сложного для навигации восточного района Арктики на Запад. В составе каравана был челночный танкер «Совкомфлота» «Штурман Овцын», который прошел около 2400 морских миль от Берингова пролива до устья Оби.

С 2018 года «Совкомфлот» начнет принимать танкеры нового поколения, спроектированные для работы на сжиженном природном газе, которые смогут круглогодично вывозить нефть из районов со сложными ледовыми условиями, включая субарктические моря. 

Фото: пресс-служба Правительства РФ

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