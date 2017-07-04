Обзор мирового рынка бункеровки. 28 неделя 2017
10 июля 2017, 16:51 / SeaNews / Лилия Аксенова Рейтинг: 364
На 28-й неделе года в Роттердаме и Санкт-Петербурге снизилась стоимость всех видов топлива.
Разнонаправленная динамика по сравнению с предыдущей неделей
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