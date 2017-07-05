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Министр транспорта Крыма сложил полномочия

10 июля 2017, 15:52 / SeaNews / Рейтинг: 284

Но будет исполнять свои обязанности до 4 августа

По информации пресс-службы правительства Республики Крым, министр транспорта Анатолий Волков написал заявление об увольнении по собственному желанию. Официальный указ пока не опубликован. А.Волков будет исполнять свои обязанности до 4 августа 2017 года.

Напомним, А.Волков возглавил министерство транспорта Крыма 2 августа 2016 года, сменив в этой должности Андрея Безсалова. До этого он руководил ФКУ «Управление федеральных автомобильных дорог «Каспий» Федерального дорожного агентства.

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