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Про объединенную японскую контейнерную линию

10 июля 2017, 15:18 / SeaNews / Юлия Шишова Рейтинг: 307

Оргструктура и топ-менеджмент

K Line, MOL и NYK сообщил подробности о структуре и руководстве холдинговой компании, которая будет управлять объединенным контейнерным бизнесом линий, и компании, которая будет непосредственным оператором.

В структуру компании-оператора Ocean Network Express Pte. Ltd. Со штаб-квартирой в Сингапуре будут входить пять региональных подразделений – Ocean Network Express (East Asia) Ltd. со штаб-квартирой в Гонконге, Ocean Network Express (Singapore) Ltd. со штаб-квартирой в Сингапуре, Ocean Network Express (Europe) Ltd. со штаб-квартирой в Великобритании, Ocean Network Express (North America) Ltd. со штаб-квартирой в США и Ocean Network Express (Latin America) Ltd. со штаб-квартирой в Бразилии.

CEO Ocean Network Express Pte. Ltd. назначен Джереми Никсон. До настоящего назначения он возглавлял Global Liner Management Division в NYK Group South Asia Pte. Ltd. До перехода в NYK в 2008 году Дж.Никсон работал в Maersk Line и P&O Nedlloyd. Президентом холдинговой компании Ocean Network Express Holdings, Ltd. будет Такафуми Кидо.

На октябрь 2017 года намечено провести промо-туры новой компании в различных странах. В феврале 2018 года планируется запустить информационную систему и начать прием букингов. Начало операций, как ранее объявлялось, предполагается в апреле 2018.

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