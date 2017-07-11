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О перспективах Ростерминалугля

10 июля 2017, 14:02 / SeaNews / Елена Гребцова Рейтинг: 275

Рассказал управляющий директор предприятия Евгений Корбан

АО «Ростерминалуголь» за шесть месяцев этого года отгрузил на экспорт более 11,3 млн тонн угля, на 43% больше, чем за аналогичный период прошлого года. «В прошлом году таких показателей мы добились в августе – начале сентября, – рассказал управляющий директор компании Евгений Корбан. – Сегодня мы идем с опережением показателей прошлого года примерно на два месяца. Это объясняется и увеличением экспорта, и конъюнктурой рынка, и внедрением новых технологий. Например, в этом году построили две новых пересыпных башни, они нам дали прирост порядка 2 млн тонн».

Говоря о мощностях терминала, Е.Корбан подчеркнул, что на сегодня терминал загружен практически на 100%. «Проектная мощность терминала – 8 млн тонн. Но мы многое реконструировали, оснастили оборудованием, – пояснил он. – Когда достигнем 21-22 млн тонн в год (а такое стремление у нас есть), тогда можно будет говорить, какая максимальная мощность терминала. Сегодня очень развита железная дорога, построена самая современная сортировочная станция, есть флот, сегодня у нас грузятся партии 128 тыс. тонн. Поэтому многое меняется, и мы совершенствуемся».

Не подводит предприятие железная дорога и жд инфраструктура. «По терминалу мы и рассчитывали на железную дорогу на те объемы, которые она дает, – рассказал Е.Корбан. – Она полностью все дает и резерв есть. Железнодорожная инфраструктура у нас динамично развивается, совершенствуется, Октябрьская железная дорога и РЖД постоянно инвестируют и электрифицируют. Поэтому можно говорить о том, что у нас есть резервы».

По словам Е.Корбана, основные экспортные направления в этом году сохраняются, понемногу добавляются новые. «Есть Израиль, Бразилия, Индия, Малайзия. Рынок остался практически тот же самый. Но азиатское направление потихоньку расширяется. На Дальний Восток сегодня не проезжают поезда, потому что там железная дорога – «узкое горлышко». Идет реконструкция БАМа, Транссиба. Поэтому все объемы, которые не проходят там, идут сюда», – пояснил Е.Корбан.

«Если в прошлом году у нас было 18, 1 млн тонн, то в этом году мы будем стремится к 21 млн тонн. Прогнозы на прирост сейчас рано давать, впереди зима. Российские порты всегда в зимний период дают небольшое снижение из-за того, что уголь приходит смерзшийся. Как пройдет выгруз, какие будут морозы? Это самый сложный период – ноябрь-декабрь, когда на Кузбассе уголь еще не промерз, а сюда приходит уже замерзший. Надеюсь, что будет такой же прирост».

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